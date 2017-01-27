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TSK: '22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 4 bombalı araç da imha edildi'
27.01.2017 08:01:22

TSK: '22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 4 bombalı araç da imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gün içinde 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 4 bombalı aracın imha edildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gün içinde 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 4 bombalı aracın imha edildiğini bildirdi.

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 157'nci günü 27 Ocak 2017 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 272 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 2 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir.

Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında; 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bombalı araç da imha edilmiştir."

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