29.01.2017 10:48:59

TSK: '18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 130 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak bölgedeki terörist grupların baskı altına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 silah mevzii, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma maksatlı kullanılan 9 binanın imha edildiği kaydedildi.Koalisyon hava unsurları tarafından Bab'da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen iki hava harekatı sonucunda DEAŞ terör örgütü mensuplarınca karargah olarak kullanılan bir bina ve bir tünelin imha edildiği bildirildi. Diğer yandan gün içinde icra edilen harekat kapsamında 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.