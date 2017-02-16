17.02.2017 08:41:58

TSK: '13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 178'inci gününde icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 178'inci gününde icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın 178'inci günü 17 Şubat 2017 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatın devam ettiği kaydedildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 70 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, muhtemel barınma yerleri ve silah mevzilerinin baskı altına alındığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 7 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanıldığı değerlendirilen bina, 1 araç, 1 vinç ve 1 cephaneliğin imha edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 1 adet bombalı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."