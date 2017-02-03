SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Tsipras'tan Türkiye'ye cevap
03.02.2017 20:51:18

Tsipras'tan Türkiye'ye cevap

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan Kardak adası ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan Kardak adası ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

AB toplantılarının yapıldığı Malta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tsipras şunları söyledi;

" Ege'de aidiyeti belli olmayan ( gri bolgeler) bölge yoktur. Varılan şey Yunanistan'ın Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak kararlılığıdır. Diyalog, işbirliği istiyoruz dikkat çekici hareketler değil. Yunanistan karşı taraftan ihlal edilen ulusal haklarını, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlılığındadır."

Son olarak Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege'deki İstanköy adasında tatbikat planına tepki göstermişti. Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, bu yöndeki hareketlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtmişti.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Beyaz Saray'dan Küba açıklaması!
Beyaz Saray'dan Küba açıklaması!
Beyaz Saray, Donald Trump yönetimin ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikalarını gözden geçirdiğini duyurdu.
03.02.2017 21:28:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'a geçti.
03.02.2017 20:54:14
İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul Valiliği, bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.
03.02.2017 20:00:14
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Uzmanlar, kundak yapılan bebeklerde yüksek oranda gelişimsel kalça çıkığının görüldüğünü belirtti.
03.02.2017 18:41:18
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı.
03.02.2017 18:32:59
Almanlar giderek şişmanlıyor
Almanlar giderek şişmanlıyor
Alman Beslenme Derneği tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki 18 ile 65 yaş arasındaki erkelerin yüzde 59'unun, kadınların ise yüzde 37'sinin aşırı kilolu olduğu ortaya çıktı.
03.02.2017 18:18:59
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Bedensel engelli Şenay Şide, 3. üniversiteye gitmek için hazırlanıyor.
03.02.2017 18:10:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları