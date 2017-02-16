16.02.2017 14:38:15

TSE ve EUROGAP'tan Başkan Atilla'ya ziyaret

TSE Direktifler Müdürü Sezai Doğan ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu EUROGAP Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Fidanboy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

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TSE Direktifler Müdürü Sezai Doğan ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu EUROGAP Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Fidanboy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya, göreve başladıktan sonra kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından başlayan tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bazı temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Direktifler Müdürü Sezai Doğan, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu EUROGAP Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Fidanboy, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmuş ve Avrupa Komisyonunca atanmış sertifikasyon kuruluşlarının yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.Ziyarette, Diyarbakır'da yapı malzemelerinde kalitenin arttırılması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Başkan Atilla, Diyarbakır'daki tarihi ve kültürel yerlerin önemini ve Büyükşehir Belediyesi'nin buralarda yaptığı çalışmaları anlattı. Atilla, ziyaret nedeniyle heyete teşekkür ederken, heyet üyeleri ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.