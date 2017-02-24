24.02.2017 17:39:48

TSE Başkanı Korkmaz, ISO-SMIIC Teknik İşbirliği görüşmeleri için Cenevre'de

TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ISO-SMIIC Teknik İşbirliği görüşmeleri için Cenevre'ye gitti.

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TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ISO-SMIIC Teknik İşbirliği görüşmeleri için Cenevre'ye gitti.İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı olarak standardizasyon, metroloji ve akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Metroloji ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC) ile Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) arasında gerçekleştirilmesi planlanan fakat bir takım engellemelerle karşılaşılan işbirliği antlaşmasında yeni bir aşamaya gelindi.TSE'den yapılan açıklamada, SMIIC'in uluslararası tanınırlığını sağlamaya yönelik, SMIIC Genel Sekreterliğinin ISO ile işbirliği mekanizması kurulmasına ilişkin girişiminin, 2016 yılı Eylül ayında yapılan ISO Konsey Toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin SMIIC'e gözlemci üye olması gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışıldığı belirtilerek, "SMIIC Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz'ın, ISO Konsey toplantısında yaptığı itiraz ve daha sonra ISO Genel Sekreterliği ile yürüttüğü müzakereler sonucunda iki kuruluş yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Sebahittin Korkmaz ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, 24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Cenevre'de ISO Genel Sekreter Vekili Kevin Mckinley ve ISO yetkilileri ile resmi görüşme gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.İşbirliği yapılacak alanlarStandardizasyon alanında İİT ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yürüten SMIIC'in ISO ile muhtemel işbirliğinin ortak standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi, uzman değişim programlarının hazırlanması, kapasite arttırıcı çalışmalara yönelik programlar hazırlanması, iki kurumun da üyeleri olan en az gelişmiş ülkelere yönelik ortak programlar ve eğitimlerin geliştirilmesi gibi hususları içerdiği kaydedildi.Türk Standardları Enstitüsünün ISO'nun uluslararası işbirliği kararlarının alındığı ISO Konseyinin aktif bir üyesi olarak SMIIC'in bu çerçevede yürüttüğü süreçleri tüm uluslararası mecralarda desteklendiği belirtildi.