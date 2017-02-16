16.02.2017 21:57:39

Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı

Trump, ilk Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ilgili göreve Alexander Acosta'yı seçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Çalışma Bakanı adayı olarak Alexander Acosta'yı gösterdi. Trump, ilk Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder'ın adaylıktan dün çekilmesinin ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Yeni Çalışma Bakanı adayının Acosta olduğunu açıklayan Trump, daha önce George W. Bush yönetiminde görev yapan Harvard Üniversitesi mezunu Acosta'nın "harika bir kariyeri" olduğunu vurguladı.

Son olarak Florida Uluslararası Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Dekanı olarak görev yapan Acosta, Trump'ın kabinesindeki tek "Hispanik" aday olma özelliğini taşıyor.

Trump'ın ilk adayı Andrew Puzder ise iş ve özel hayatına yönelik eleştirilerle büyüyen muhalefet nedeniyle dün adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanı sıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları etkili olmuştu.

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