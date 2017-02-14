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Trump: Yanlış insanları içeri alamam
14.02.2017 01:24:17

Trump: Yanlış insanları içeri alamam

ABD yeni Başkanı Trump, 'Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insanları içeri alamam.' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Donald Trump, bir soru üzerine, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye alınmamasına ilişkin çıkardığı kararnameyi savunarak, "Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insaları içeri alamam." ifadesini kullandı.

Trudeau'dan da Trump'ın sözlerini değerlendirmesi istendi.

Trudea: Bazı durumlarda farklı tepkilerimiz olabilir

ABD'ye bu konuyu konuşmak üzere gelmediğini belirten Justin Trudeau, "Kanada halkının benden isteyeceği en son şey, başka bir ülkeye gidip onlara ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatmam olur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Kanada'nın farklı bir çok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ortak bir çok çalışmasının olduğuna dikkati çeken Kanada Başbakanı Trudeau, "Fakat bazı durumlarda farklı tepkilerimiz olabilir. Buna iki taraf da saygı duyar." ifadesini kullandı.

NAFTA'ya yönelik müzakereler

Bu arada, Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nda (NAFTA) Kanada'ya yönelik değişikliklerin Meksika'ya kıyasla daha az olacağının sinyalini verdi. 

Ufak tefek değişiklikler yapacaklarını söyleyen Trump, "Bunlar kesinlikle her iki ülkenin yararına olacak. Kanada'yla ilgili mesele, güney sınırımızdakinden çok daha hafif." ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau ise"Bu, birçok Kanadalı için gerçek bir endişe çünkü ekonomimizin ABD ile bağlarımıza ve ilişkilerimize bağlı olduğunu biliyorlar." dedi.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ve Kanada Başbakanı Trudeau, kadın girişimcileri desteklemek için Kanada-ABD Kadın Girişimcilerin Yükselişi Konseyi'ni kurmaya karar verdi.


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