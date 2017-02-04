04.02.2017 17:49:36

Trump vize yasağını askıya alan yargıca tepki

ABD Başkanı Trump, yedi ülke vatandaşına uygulanan vize yasağını askıya alan federal yargıcın verdiği kararın kısa bir zaman içerisinde geri alınacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Sözde yargıç" diye hitap ettiği Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan Federal Yargıç James Robart'a, Twitter hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu.

Donald Trump, "Kanuni yaptırımı ülkenin elinden alan sözde yargıcın fikri gülünç ve yakında geri alınacak." ifadesini kullandı.

Yine Twitter hesabı üzerinden birçok Ortadoğu ülkesinin vize yasağına katıldığını savunan Trump, "Onlar bazı insanların girişine izin verildiğinde bunun ölüm ve yıkım demek olduğunu biliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Aynı dakikalarda başka bir tweetinde ise Trump, bir ülkenin güvenlik sebebiyle kimin giriş ve çıkışına izin vereceğine karar verememesinin büyük sorun olduğunu kaydetti.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

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