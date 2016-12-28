28.12.2016 07:19:27

Trump Tower'da şüpheli paket paniği

ABD’nin New York kentindeki Trump Tower'da, şüpheli paket nedeniyle panik yaşandı...

Ajanslarda yer alan bilgide; ABD'nin New York kentindeki Trump Tower, şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın olay esnasında Florida'da olduğu kaydedilirken, şüpheli paketin içi oyuncak dolu bir poşet çıkmasının ardından binada durum normale döndü.

New York Polis Departmanı, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a ait olan ve milyarder işadamının New York'tayken ikamet ettiği Trump Tower'dakilerin, içeride bulunan şüpheli bir paket nedeniyle tahliye edildiğini ifade etti. ​

Binanın tahliye edilmesi bölgede ve sosyal medyada büyük panik yaratırken, incelemelerin ardından yapılan açıklamada şüpheli paketin içi oyuncaklarla dolu bir poşet olduğu belirtildi.

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