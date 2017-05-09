09.05.2017 22:40:32

Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı

ABD yönetimi, PYD/ YPG'ye ağır silah yardımı kararını onayladı.

ABD yönetimi, PYD/YPG'ye ağır silah yardımı kararını onayladı. Silahların Rakka operasyonunda kullanılmak üzere gönderileceği belirtildi.

Türkiye'nin itirazlarına rağmen bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Planın önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a gideceği, ardından da silah teslimatına başlanacağı da ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Olası riskler konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz" denildi.