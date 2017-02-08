08.02.2017 22:47:15

Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar

Donald Trump, kendisine destek veren şeriflerle Washington’da düzenlediği toplantıda yargıya ağır eleştirilerde bulundu. Turmp'ın yargıyı hedef almasının sebebi ise kendisinin imzaladığı vize yasağının bir yargıç tarafından ülke genelinde durdurulması...

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Ajansların haberine göre kürsüde ABD anayasasının ilgili kanununu yüksek sesle okuyan Trump, “Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu görürdü” dedi.

TEMYİZ MAHKEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trump'ın yasağının ülke genelinde durdurulması üzerine Adalet Bakanlığı'nın temyiz başvurusunda bulunmuştu. Bu konu ile ilgili de açıklama yapan Trump, 1-2 gün içinde kararını verecek olan Yargıtay 9. Dairesi'nin "liberal" eğilimli olmasına göndermede bulunarak “Muhtemelen meseleleri bu odada olan herkesten farklı şekilde yorumluyorlar” dedi.

Trump sözlerine şu şekilde devam etti:



“Bir mahkeme için taraflı demeyi hiç istemem. Bu yüzden demeyeceğim de. Henüz bir karar vermedik. Fakat mahkemeler oldukça politikleşmiş görünüyor. Eğer bir açıklama okuyabilseler ve doğru olanı yapsalar yargı sistemimiz için çok iyi olurdu.”



Trump ayrıca, kararı değerlendirecek yargıçların yapmaları gerekeni yaparak mahkemelere saygı duyulmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

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