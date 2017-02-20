20.02.2017 21:56:12

Trump'tan ticaret açığını yükseltecek hamle

Trump yönetiminin, 'yeniden ihracatı' yok sayarak, ülkenin dış ticaret açığını genişletecek bir hesaplama değişikliğini değerlendirdiği iddia edildi

Donald Trump yönetiminin ABD'nin dış ticaret açığını yükseltecek yeni bir hesaplama yöntemini değerlendirdiği öne sürüldü.



Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, yeniden ihracatı kapsamayarak dış ticaret açığını genişletecek bir hesaplama değişikliğini gözden geçiriyor. Söz konusu değişiklik, ABD'nin ithal ettiği ürünleri, başka bir ülkeye ihraç etmesinden (yeniden ihracat) kazanılan gelirlerin, ABD ihracat hanesine yazılmamasını öngörüyor.



Örneğin, bu yöntem çerçevesinde, Amerikalı otomobil üreticisi Ford'un Meksika tesislerinde üretilen bir araç, ABD'ye ithal edildikten sonra başka bir ülkeye satılırsa, bu satış işlemi ihracat rakamlarına yansıtılmayacak.



“Ticaret açığını şişirir”



Ekonomistler, ABD'ye yeniden ihraç edilmek üzere giren bir ürünü sadece ithalat hanesinde gösterip, ihracatını hesaba katmamanın, ticaret açığını suni olarak “şişireceği” uyarısında bulunuyor.



Ayrıca, WSJ'un haberinde, ABD Ticaret Bakanlığı çalışanlarının, Trump yönetiminin talebi üzerine yeni hesaplama yöntemiyle hazırladıkları veri raporlarına, yöntemin hatalı olacağına yönelik görüşlerini de ekledikleri kaydedildi.



Buna karşın, daha yüksek ticaret açığının, mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek isteyen Trump yönetimine daha fazla siyasi destek getirebileceği belirtiliyor.