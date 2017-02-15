15.02.2017 17:01:21

Trump'tan Rusya'nın Kırım açıklamasına cevap geldi

Rusya'dan gelen 'Kırım, Rus toprağıdır ve Rusya topraklarını vermez' açıklamasına cevap geldi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasından sonra tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya Kırım'ı Obama Yönetimi zamanında almıştı. Obama Rusya'ya karşı çok mu yumuşaktı?” ifadesini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor" açıklamasına karşılık "Biz topraklarımızı geri vermeyiz. Kırım, Rusya'nın toprağı" dedi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu açıklamadan kısa bir süre sonra konuşmuş ve şunları söylemişti:

"Rusya, Ukrayna'daki krizin yatışması için çaba göstermeye devam ediyor ve şimdiye dek olduğu gibi sabırlı ve tutarlı olarak ABD de dahil olmak üzere partnerlerimize Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasının nedenlerini açıklama niyetinde. Ancak Kırım'ın iadesi söz konusu değil ve bu konuyu yabancı partnerlerimizle tartışmayacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partnerlerine ve görüştüğü kişilere Kırımlılar'ın Rusya'dan koruma isteme ve Rusya'nın bir parçası olma kararı almalarının nedenlerini sabırlı ve oldukça tutarlı bir şekilde açıkladığını biliyorsunuz. Devlet Başkanı, Ukrayna'da meydana gelen ve yurtdışından finanse edilen darbeyi oldukça sabırlı ve tutarlı bir şekilde açıklıyor."

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