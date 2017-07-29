29.07.2017 12:45:36

Trump'tan polislere: Kibar olmanıza gerek yok

ABD'de, Başkan Trump'ın polis şiddetini teşvik ettiği iddialarını tartışmaya başladı.

Donald Trump'ın bu "şiddet" tavsiyesi ABD basınında tepkilere neden oldu. ABD Başkanı Trump Long Island'da polislerden oluşan bir kalabalığa hitap etti.

"O KADAR KİBAR OLMAYIN"

Göçmenlik konusundaki sert politikasını anlatan Trump, polise şok bir tavsiyede de bulundu. Polis memurlarının gözaltına alınan şahısların kafası ekip aracının tavanına çarpmasın diye ellerini siper etmelerini eleştiren Trump şöyle konuştu:

"Lütfen o kadar kibar olmayın. Araca bindirdiğiniz adamın kafasını korumaya çalışıyorsunuz. Adam belki birini öldürmüş, siz 'Aman kafası çarpmasın' diyorsunuz. Size söylüyorum, elinizi koymayabilirsiniz, tamam mı?"

TEPKİ ÇEKTİ

Dinleyenlerin alkışlarla karşıladığı bu sözler, ABD medyasında tepkilere de neden oldu. "Yasaların polisi değil suçluları koruduğunu" savunan Trump'ın yaklaşımının polis şiddeti olaylarını artıracağı endişeleri seslendirildi.

Donald Trump, 6 ay önce bu göreve getirdiği Beyaz Saray Genel Sekreteri Reince Preibus'u da görevden aldı.