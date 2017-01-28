29.01.2017 12:28:15

Trump'tan Pentagon'a: IŞİD'i yenme planı hazırlayın!

ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık genelgesiyle Pentagon'a 30 gün içerisinde “Suriye ve Irak’ta IŞİD'i yenme planı” hazırlaması talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'i yenmek için 30 gün içerisinde bir stratejinin hazırlanması konusunda Savunma Bakanlığının (Pentagon) koordinasyonunda kabinesini görevlendirdi.

AA'nın haberine göre; Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın "DEAŞ'ı Yenme Planı" başlığıyla imzaladığı başkanlık genelgesinin detayları duyruldu.

Kampanya döneminde başkan olması halinde IŞİD ile daha etkili bir mücadeleye girişeceğini belirten Trump, “Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı yenme planı” vurgusuyla yayımladığı başkanlık genelgesinde IŞİD'e karşı mücadelenin seviyesinin artması gerektiğini belirtti.

Trump'ın IŞİD ile mücadele konusunda hazırlanacak stratejiye güvendiği ve bu güvenini, “Çok başarılı olacak.” sözleriyle dile getirdiği bildirildi.

Bir ay içinde Trump'a sunulması beklenen planın, IŞİD'i yenmek için kapsamlı bir stratejiyi ortaya koyması gerektiği bildirilen açıklamada, IŞİD'e karşı mücadelede uluslarası hukuk bağlamında değişiklik tavsiye edildi.

Yeni koalisyon müttefiklerinin tanımlanması talimatı



Açıklamada, Trump'ın IŞİD ile mücadelede siber stratejilerin de gerekliliğine vurgu yaptığı belirtilirken, aynı zamanda yeni koalisyon müttefiklerinin tanımlanması istediği kaydedildi. Trump, kendisine sunulacak stratejinin IŞİD'in finansal kaynaklarını sonlandırması gerektiğini vurguladı.

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