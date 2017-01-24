SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Trump'tan otomotiv adımı
25.01.2017 02:00:35

Trump'tan otomotiv adımı

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Donald Trump'ın General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için "vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara çok büyük ivme sağlanacağı" belirtilen açıklamada, ABD'nin otomotiv endüstrisi üzerindeki çevresel regülasyonların da sınırlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamanın ardından, General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in New York borsasında işlem gören hisselerinde artışlar görüldü.

Borsanın kapandığı saatte, General Motors ve Ford'un hisse başına değeri yüzde 1 ila yüzde 2,4 artış kaydetti, Fiat Chrysler'in hisseleri de yüzde 5,8 değer kazandı.

Otomotiv devlerinin yeni istihdam vaatleri

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce, General Motors ABD'de 1 milyar dolarlık yatırımla 450 kişilik, Fiat Chrysler ise 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı sözünü vermişti.

Ford ise Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam oluşturacağını duyurmuştu.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çin'den sualtı atağı
Çin'den sualtı atağı
Çin'deki gemi şirketinin, okyanusun ‘dibine’ inebilecek sualtı aracını geliştirmek için çalıştığı belirtildi...
25.01.2017 02:40:22
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji uyardı
Meteorolojiden alınan uyarı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti...
25.01.2017 02:27:56
Ibrahimovic'in rekoru kırıldı
Ibrahimovic'in rekoru kırıldı
İsveç'in AIK takımından kadrosuna kattığı Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic'in transfer rekorunu kırdı...
25.01.2017 02:23:38
Trump'tan otomotiv adımı
Trump'tan otomotiv adımı
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldi...
25.01.2017 02:00:35
BM'den İsrail'e konut tepkisi
BM'den İsrail'e konut tepkisi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'e yerleşim yerleri konusunda sert tepkide bulundu...
25.01.2017 01:35:03
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava saldırısı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava saldırısı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava operasyonu düzenledi...
25.01.2017 00:40:58
Erdoğan, Madagaskar'a indi
Erdoğan, Madagaskar'a indi
Afrika turuna devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geldi...
24.01.2017 23:36:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Fırat Kalkanı Esed için yapılmadı'
'Fırat Kalkanı Esed için yapılmadı'
Demirtaş: Derhal beraatimi istiyorum
Demirtaş: Derhal beraatimi istiyorum
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları