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Trump'tan Obamacare tepkisi!
25.07.2017 11:52:48

Trump'tan Obamacare tepkisi!

ABD Başkanı Trump, ''Demokratlar bir oy dahi vermiyor, bu yüzden Cumhuriyetçilerin hepsinin oyuna ihtiyacımız var'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhuriyetçi Parti, Obamacare'i feshetmek ve değiştirmek için verdiği sözü tutmak zorunda ancak Cumhuriyetçi senatörler şimdiye kadar Obamacare kabusunu durdurmak için üstlerine düşeni yapmadı. Şimdi uzun süre önce çöken sağlık sistemini Obamacare felaketini değiştirerek tamir etmek için bir şansları var" dedi.

Trump, ABD Senatosunun Cumhuriyetçilerin son sağlık sigortası tasarısına yönelik beklenen oylaması öncesinde Beyaz Saray'da konuştu.

Selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini vurgulayan Trump, "Tıbbın ilk kuralı 'zarar vermemektir' ancak Obamacare yalanlarıyla ülke genelinde birçok aileye acıdan başka birşey getirmedi" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLAR BİR OY DAHİ VERMİYOR"

Cumhuriyetçi Partinin son 7 yıldır Obamacare'in iptali için çalıştığını anımsatan Trump, "Kasım 2016 seçimlerinde yarışan her Cumhuriyetçi temsilcinin, Obamacare mağduru seçmenlere onları bu felaketten acilen kurtarma sözü" verdiğini belirtti.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetçi Parti, Obamacare'i feshetmek ve değiştirmek için verdiği sözü tutmak zorunda ancak Cumhuriyetçi senatörler şimdiye kadar Obamacare kabusunu durdurmak için üstlerine düşeni yapmadı. Şimdi uzun süre önce çöken sağlık sistemini Obamacare felaketini değiştirerek tamir etmek için bir şansları var"

Obamacare'in hemen kaldırılmasını hedefleyen ancak yerine alternatif bir sigorta sistemi getirmeyen "Obamacare'in İptali İçin Uzlaşma Yasası"na (ORRA) topyekün karşı çıkan Demokratları eleştiren Trump, "Demokratlar bir oy dahi vermiyor bu yüzden Cumhuriyetçilerin hepsinin oyuna ihtiyacımız var" dedi.

İKNA TURLARI SON ANA KADAR SÜRECEK

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörlerin genel kurula yarın getirmeyi planladığı ORRA tasarısının kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyaç olacak.

Bu, Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin en fazla 2 fire verebileceği anlamına geliyor.

Yasa tasarısı, yapılacak oylamada 50 "evet", 50 "hayır" oyu alırsa, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence eşitlik durumunu bozmak için oy kullanma hakkı kazanacak.

Öte yandan, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Shelley Moore Capito'nun, Obamacare'i alternatif getirmeden iptal edecek tasarıya karşı çıkacaklarını açıklamış olmaları, Cumhuriyetçilerin 50 oyu bulamayacağı ihtimaline işaret ediyor.

Bu nedenle, Cumhuriyetçi liderlerin ve Beyaz Saray'ın muhalif ve kararsız Cumhuriyetçileri ikna turlarının son ana kadar sürmesi bekleniyor.


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