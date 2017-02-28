28.02.2017 20:20:34

Trump’tan Obama’ya suçlama

ABD Başkanı Trump, “Bence basına sızan bilgilerin arkasında Obama var, çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetimden basına sızan bilgilerin ve ülke genelinde hükümete yönelik protestoların arkasında eski Başkan Barack Obama'nın olduğunu öne sürdü.

Başkan Trump, televizyon kanalı Fox'da eski Başkan Obama hakkında açıklamalar yaptı.

"Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında." iddiasında bulunan Trump, "Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obamanın adamları tarafından yapılıyor. Çünkü bu insanlar ulusal güvenlik anlamında çok kötüler." görüşünü savundu.

"Protestoların arkasında da Obama var"

Trump ayrıca ülke genelinde kendisine yönelik protestoların arkasında da Obama'nın olduğunu ileri sürdü. Bunun kendisini rahatsız etmediğini belirten Obama, "Bunu anlıyorum, çünkü siyaset biraz böyle. Bana karşı yapılan olayların arkasında olması da siyasetin bir parçası. Muhtemelen bu devam edecek. Bu olanlardan dolayı şaşırmadım çünkü işler biraz böyle yürüyor. Obama'nın kalmasını istediği bir çok politikayı değiştiriyorum." dedi.