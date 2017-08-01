01.08.2017 15:38:04

Trump’tan müslümanları kızdıran atama!

ABD Başkanı Trump’ın inanç elçiliği görevine İslam karşıtı görüşleriyle bilinen muhafazakar Katolik Kansas Valisi Sam Brownback’ı getirmesi ülkedeki Müslümanların ve vatandaşlık hakları savunucularının tepkisini çekti.

TIMETURK | ÇEVİRİ



ABD'de "inanç elçiliği" insanların dinleri nedeniyle baskı altına alınmasının yanlışlığını duyurmaya çalışan ve bu durumu ortadan kaldırmaya çalışan bir hükümet kanadı.



Başkan Trump'ın bu göreve koyu bir Katolik olan Sam Brownback'i ataması Hristiyan muhafazakarlar tarafından sevinçle karşılanırken Müslümanlar ve vatandaşlık hakları savunucuları kararı adil bulmayarak tepki gösterdil.



Amerika-İslam İlişkileri gözlemcisi Robert McCaw "Amerikan inanç komitelerinin anayasal haklarına böylesine karşı birini ancak Trump yönetimi atayabilirdi zaten" açıklamasını yaptı.







"İSLAMİ KANUN TASARISI"



Brownback'i eleştirenler kendisinin Cumhuriyetçi senatörlük ve Kansas temsilciliği geçmişine dikkat çekiyor. Brownback, 2012 yılında tartışmalara yol açan, İslami kanunları ve ABD bazlı olmayan diğer yasaların devlet mahkemelerinin kararlarında rolü olmasını önlemeye yönelik ‘şeriat tasarısı'nın altına imza atmıştı. Her ne kadar Kansas tasarısında İslami kanun tasarısı adı geçmese de, bunun amacının yasal zorlukları aşmak olduğu ve tasarının Müslümanlarla alay etme ve ülkedeki ABD yasalarının üstünlüğünü daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmediği şeklinde yorumlar yapıldı.



CAIR-Kansas başkanı MoussaElbayoumy, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada "Müslümanları kötüleyen ve dışlayan tasarıyı imzalamak için sabırsızlanıyordu. Hristiyanlar içinde bile küçük bir azınlığın hakkını savunuyor, onlar da aşırı dinciler" şeklinde konuştu.



Kaynak: Middle East Eye