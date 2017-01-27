27.01.2017 10:15:28

Trump'tan Meksika'ya yüzde 20 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, sınır duvarı için Meksika'dan ithal edilen mallardan yüzde 20 vergi alacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, sınır duvarı için Meksika'dan ithal edilen mallardan yüzde 20 vergi alacağını açıkladı.Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'nun Meksika'da yapılacak olan sınır duvarı için para ödemeyeceğini açıklamasının ardından, Trump yeni bir açıklama yaptı. Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyacağını, böylece duvarın maliyetini karşılayacağını bildirdi. Meksika ise Trump'ın bu açıklamasını kınadı.Trump, Meksika sınırına örülecek duvarın masraflarını ödemeyeceğini belirten Nieto ile ay sonunda Washington'da yapacağı toplantıyı iptal edebileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra, Nieto ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise yapılacak yüzde 20'lik vergi kararının senatörler ve kongre üyeleriyle de paylaşıldığını ve getirilecek yeni ithalat vergisi ile 10 milyar dolarlık vergi geliri yaratılmasını beklediğini açıladı. Spicer, konuyla ilgili çalışmaların henüz taslak aşamasında olduğunu belirtti.