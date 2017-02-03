03.02.2017 19:49:45

Trump'tan İran'a ilk hamle geldi

Trump yönetimi İran ile ilgili bazıları Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin'de olmak üzere 12 kurum ile 13 bireye ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, hafta içinde balistik füze denemesi yapan İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye soktu. Trump yönetimi İran ile ilgili bazıları Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin'de olmak üzere 12 kurum ile 13 bireye ekonomik yaptrım uygulama kararı aldı.



DEVRİM MUHAFIZLARI BAĞLANTILI İDDİASI



Yaptırım kararı alınan şirketler arasında İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu iddia edilen Lübnan'daki 4 adet şirket de bulunuyor.



Açıklamada "Hazine Bakanlığı Hizbullah ile çalışan İran Devrim Muhafızları'nın bir destek ağını belirledi. Bunlar arasında İran Devrim Muhafızları yetkilisi Deghan İbrahimi ve yardımcıları Muhammed Abdül amir Farhat ve Yahya el Hacc ve Lübnan'daki bazı şirketler bulunuyor" dedi.



ÇİN'DEN 2 ŞİRKET VAR



Listede yer alan ekonomik yaptırım kararı alınan şirketler arasında Maher Ticaret ve İnşaat Şirketi, Mirage Mühendislik ve Ticaret, Mirage Atık Yönetimi ve Çevre Hizmetleri SARL, Lübnan'daki Reem Eczacılık,



Çin'deki Cosailing Ticaret Limited Şirketi, Ningbo Yeni Yüzyıl İthalat ve İhracat Şirketi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Royal Pearl TRD ile Royal Pearl Kimya da bulunuyor.

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