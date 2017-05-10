11.05.2017 00:25:14

Trump'tan Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Trump, erken seçimleri kazanarak Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Moon'u telefonla arayarak kutladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, erken seçimleri kazanarak Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Moon Jae-in'i telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Moon ile yaptığı görüşmede hem yeni devlet başkanını hem de Kore halkını "demokratik ve barışçıl görev devrinden dolayı" tebrik ettiği belirtildi.

İki liderin ABD ile Güney Kore arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarılan açıklamada Trump'ın, Güney Kore'nin yeni devlet başkanını en yakın tarihte Washington'a davet ettiği ve Moon'un da bu daveti kabul ettiği kaydedildi.

Yeni Devlet Başkanı Moon'un, selefi Park Geun-hye'a göre Kuzey Kore ile iş birliği yapmaya daha yatkın olduğu ve ABD'nin Kore yarımadasına yerleştirdiği bazı üst düzey istihbarat sistemleriyle ilgili şüphelerinin bulunduğu belirtildi.

Güney Kore'de önceki gün sonuçlanan devlet başkanlığı seçimini kazanan Moon Jae-in, dün yemin ederek görevine başlamıştı.







