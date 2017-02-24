24.02.2017 23:26:21

Trump'tan CNN, NY Times ve Politico'ya ambargo

Aralarında New York Times ve CNN gibi medya kuruluşlarının olduğu bazı yayın organlarının, Beyaz Saray'daki toplantılara alınmayacağı belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump, sürekli tartıştığı medya kuruluşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. CNN ve New York Times ve Politico'nun Beyaz Saray'daki toplantılara alınmayacağı duyuruldu.



Öte yandan Time dergisi ve AP muhabirleri kararı protesto ederek basın toplantısına katılmama kararı aldı.



Beyaz Saray Muhabirler Derneği ise alınan bu kararı kınama mesajı yayınladı.