07.02.2017 10:51:32

Trump'tan ABD'ye 'sizi dağıtabilirim' mesajı!

Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ekonomist Malloch, AB'ye gözdağı verdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ (AA)



ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ekonomist Ted Malloch, ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılması için çok güçlü bir sebep bulunduğunu söyledi.

AB karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Malloch, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Malloch, "Sizce Yunanistan, AB'den ayrılmalı mı?" şeklindeki soru üzerine, "Yunanların yerine konuşmak istemem ama bir ekonomist bakış açısıyla, muhtemelen Yunanistan'ın avrodan uzaklaşması için çok güçlü bir sebep var" dedi.

AB ve ABD, ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'a, 7 yıl önce kabul ettiği kemer sıkma paketinin şartlarını yerine getirmesi için baskı yapıyor. Özellikle Almanya, şartlarda herhangi bir yumuşamaya karşı çıkıyor.

Malloch, daha önce de avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro) sadece vefat etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım" demişti.

Başka bir açıklamasında da Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır" diyerek AB'yi hedef almıştı.

AB İÇİN ABD BİR TEHDİT

Trump'ın göreve gelmesinin ardından AB ve ABD arasındaki işbirliğinin eskisi gibi olmacağı değerlendiriliyor.

Rusya'yla işbirliği konusunda görüş ayrılıkları bulunan Brüksel ve Washington, NATO konusunda farklılaşmaya başladı. Trump, "eskimiş" olarak nitelediği NATO'nun Avrupalı üyelerinin savunma harcamalarını artırmasını istiyor. Yeni ABD Başkanı, AB'nin çok istediği serbest ticaret anlaşmasına ve iklim değişliği protokolüne de sıcak bakmıyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, geçen hafta birlikten ayrılma kararı alan İngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği mektupta, Trump'ı AB'nin karşı karşıya olduğu dış tehditler arasında saymıştı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Trump'ın AB elçisi adayı Ted Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.



AB-ABD ZİRVESİ



AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, bu hafta Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn ile Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile görüşecek.

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