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Trump'tan ABD basınına: Yalancısınız
17.02.2017 10:33:29

Trump'tan ABD basınına: Yalancısınız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ana akım medyasını sert bir dille eleştirdi. Washington'da gerçekeştirdiği basın toplantısında konuşan Trump, basını yalancılıkla suçlarken, istifa eden danışmanı Flynn'in ise işini yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump toplam 76 dakika süren basın toplantısında, ABD ana akım medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirdi.

"Yönetimimizde her şey yolunda" diyen Trump, ana akım medyanın ise doğruları yansıtmadığını kaydetti.
Donald Trump, “Bu basın toplantısını ülkemizdeki birçok medya organı ve muhabirlerin doğruyu söylemediği için yapıyorum. Bizim halkımız doğruyu bilmek zorundadır ve saygıyı hakediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Basın dürüst değil ve biz bunu konuşmazsak bu Amerikan halkına yalan söylediğimiz anlamına gelir. Bunu dile getirmeliyiz. Basının neden böyle yaptığını araştırmalıyız, kontrolden çıkmış durumdalar" dedi.

Öte yandan Trump, Flynn olayını örnek vererek ABD basınına Beyaz Saray'dan gizli bilgilerin sızdırılmasını eleştirdi.
Gizli bilgilerin basına sızdırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Trump, "Bilgileri yalancı basına sızdıranları bulacağız" dedi.

"Flynn işini yaptı"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden istifasını istediği Michael Flynn'in Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yanlış bilgi verdiği için istifasını istediğini belirten Trump, "ABD Başkan Yardımcısına gerçekleri söylemedi ve daha sonra hatırlamadığını belirtti, bu kabul edilemez” dedi.

Trump, Flynn'in Rus Büyükelçisi ile telefonla görüşmesinde bir sorun görmediğini kaydederek, “İşini yapıyor” ifadesini kullandı.
Donald Trump, Flynn'in Pence'e yanlış bilgi vermesi üzerine, “Ben de onun istifasını istedim, o da bunu saygıyla karşıladı. Her şey bir tarafa o iyi bir insan.” diye konuştu. Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.


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