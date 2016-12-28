29.12.2016 06:14:56

Trump'tan 8 bin kişiye müjde

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yurt dışından 8 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu...

Ajanslarda yer alan habere göre, ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yurt dışından ülkesine iş imkanlarının geri getirilerek 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin en büyük dördüncü cep telefonu operatörü olan Sprint adlı firmanın ve küresel telekomünikasyon şirketi OneWeb'in, ülkede sırasıyla 5 bin ve 3 bin kişiye istihdam oluşturacağını belirtti.

Söz konusu planın Japon telekomünikasyon ve internet devi SoftBank'ın Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son tarafından hazırlandığını kaydeden Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'li teknoloji şirketlerinin üretimlerini yurt dışına çıkarmasını eleştirmiş ve bu şirketlerin operasyonlarını ülkeye geri getirerek ülkede istihdamı artırma vaadinde bulunmuştu.

Ayrıca Trump, 6 Aralık'ta Son ile görüşmesinin ardından, SoftBank'ın şirketler ve 50 bin kişilik yeni istihdam için ABD'de 50 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Sprint'in hisselerinin yüzde 80'ine sahip olan Softbank, bu ayın başında da OneWeb'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

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