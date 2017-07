Trump: Suriyeli muhaliflere yapılan ödemeler gereksizdi, kestik!

25.07.2017 13:36:41

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'tehlikeli, büyük ve müsrif' olarak tarif ettiği Suriyeli muhaliflere yapılan ödemelerin, silah ve mühimmat yardımının durdurulduğunu doğruladı.

Alman Der Spiegel dergisi Trump'ın ilk kez bu konuda dolaylı olarak bir doğrulamaya gittiğini duyurdu.

Trump'ın CIA'nın Suriye'de ‘ılımlı muhaliflere' yönelik 'örtülü destek' programını sona erdirme kararı aldığı açıklanmıştı.

The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous, and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad.....