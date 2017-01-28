28.01.2017 23:51:53

Trump-Sisi görüşmesinin anlamı ne?

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü ilk Müslüman lider, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi oldu. Peki bu ne anlama geliyor?

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Konuyu köşesine taşıyan Yeni Şafak Yazarı Taha Kılınç, bu telefonun ve görüşme önceliğinin ilk olarak Sisi'ye verilmiş olmasının "Yeni Amerikan yönetiminin askeri darbeye desteğinin sürdüğünü göstermesi bakımından" önemli olduğunu yazdı.



Görüşme için "Oldukça sembolik" diyen Kılınç, şunalrı yazdı:



"Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, Trump'ın Mısır'a askeri ve ekonomik açıdan yardımların devam edeceğini teyit ettiği, terörizme karşı mücadelede Kahire'nin yanında yer aldıklarını söylediği belirtildi."



MÜSLÜMAN KARDEŞLER



"Yarın Trump yönetimi daha da ileri giderek, Müslüman Kardeşler Teşkilâtı'nı “terörist organizasyon” olarak da tanımlayabilir."



"ABD İÇİN İSLAM DÜNYASINDAKİ HER ALTERNATİF HEREKET..."



"Beyaz Saray'ın yeni sakinlerinin, İslâm dünyasındaki her alternatif hareketi bu kapsama sokma konusunda gayet istekli oldukları anlaşılıyor."



BU, AK PARTİ İLE İLİŞKİLERİ ETKİLER Mİ?



"Trump ve ekibinin Türkiye ve AK Parti'yle ilişkilerine bu önyargıların gölgesinin düşüp düşmeyeceğini zaman içinde göreceğiz. Ancak elbette yeni yönetimdeki bu türden aksaklıkları hiç akıldan çıkarmadan politika üretmek en doğrusu."

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