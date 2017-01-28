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Trump, sığınmacıların girişini sınırlandırdı
28.01.2017 03:05:38

Trump, sığınmacıların girişini sınırlandırdı

ABD'nin yeni Başkanı Trump, sığınmacıların ülkeye girişini sınırlandıracak kararnameyi imzaladı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gerçekleştirdiği ilk ziyarette göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, "Radikal 'İslamcı teröristleri' ABD dışında tutmak için bu yeni güvenlik prosedürlerini tesis ediyorum." dedi.

Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başlıklı başkanlık kararnamesini Pentagon'da imzaladı.

İçeriği resmi olarak henüz açıklanmayan ancak detayları Amerikan medyasında yer alan başkanlık kararnamesi hakkında, "Radikal 'İslamcı teröristleri' ABD dışında tutmak için bu yeni güvenlik prosedürlerini tesis ediyorum." değerlendirmesini yapan Trump, amacının Amerikan halkını ve askerlerini korumak olduğunu savundu.

Önceki gün kamuoyuna sızan kararnamenin taslağı, "Suriye'den ikinci talimata kadar mülteci kabulünü" bloke ederken, diğer ülkelerden de 120 gün boyunca herhangi bir mülteci kabulünün yapılmamasını öngörüyor.

Belirtilen süre tamamlandıktan sonra ise sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak.

Aynı kararname kapsamında 30 gün boyunca Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelenler, hangi vize veya belge ile gelirse gelsin ABD'ye alınmayacak.

Söz konusu kararnamenin resmi halinin Beyaz Saray tarafından açıklanması bekleniyor. 



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