09.05.2017 21:42:26

Trump, PKK/PYD'ye silah vermeyi öngören kararı onayladı

WASHINGTON (İHA) â€' ABD Savunma Bakanlığı, Trump yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ağır silah verilmesini öngören kararnameyi onayladığını açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

WASHINGTON (İHA) â€" ABD Savunma Bakanlığı, Trump yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ağır silah verilmesini öngören kararnameyi onayladığını açıkladı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ağır silah verilmesini öngören kararnamenin onaylandığını açıkladı. Ayrıca Trump yönetiminin Suriye'deki Rakka kentini DEAŞ'tan geri almak için bir operasyonları desteklediğini bildirdi.