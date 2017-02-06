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'Trump Parlamento'da konuşamaz'
07.02.2017 01:45:24

'Trump Parlamento'da konuşamaz'

İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, 'Trump Parlamento'da konuşamaz' açıklamasını yaptı...

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Parlamento'da konuşma yapmasına karşı olduğunu açıkladı.

Trump'ın konuşma yapmasının tüzüğe uygun olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Bercow, Avam ve Lordlar Kamarası'nda konuşma yapmanın 'otomatik olarak verilen bir hak' değil 'kazanılmış bir onur' olduğunu söyledi. 

ABD Başkanı'nın göçmenlere ve 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik vize yasağı hakkında John Bercow şöyle konuştu:

"Göçmen yasağının dayatılmasından önce, Başkan Trump'ın Westminister Sarayı'nda (Parlamento Binası) konuşma yapmasına şiddetle karşıydım. Göçmen yasağınının dayatılmasından sonra Başkan Trump'ın Westminister Sarayı'nda konuşma yapmasına daha da karşıyım."

'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ'

"Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimize değer veriyoruz" diyen Bercow sözlerini "Eğer resmi bir ziyaret söz konusu ise bu Avam Kamarası Başkanı'nın yetkisinin dışındadır. Ancak burası (Parlamento) söz konusu olduğunda, ırkçılık ve cinsiyetçiliğe karşı çıkmamız ve hukun önünde eşitlik ile bağımsız bir yargıyı desteklememiz Avam Kamarası için son derece önemli kaygılardır" diyerek sürdürdü. 

İngiltere Başbakanı Theresa May, Washington'a geçen ay gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Donald Trump'ı ülkeye davet etmiş, eleştirilere ve protesto gösterilerine rağmen davetini geri çekmeyeceğini açıklamıştı.



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