Trump, Obama'nın 'Filistin yardım fonunu' kesecek mi?

TİMETURK | HABER MERKEZİ
Sputnik'in haberine göre Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump'a devretmeden saatler önce Filistin yönetimi için 221 milyon dolarlık yardımı serbest bırakmıştı.
Ancak Obama'nın bu hamlesinin Trump tarafından iptal eidleceği konuşuluyor.
İSRAİL'İN İDDİASI
Times of Israel'in üst düzey bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı arayarak söz konusu fonun ‘yakın zamanda ulaştırılmasını beklememelerini' iletti.
FON ASKIYA ALINDI
Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın ‘ödeme için ek incelemeler yapılacağı ve konuyla ilgili görevdeki ABD başkanıyla uyum sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını' belirttiği salı günü söz konusu fonun askıya alındığının bildirildiği de kaydedildi.