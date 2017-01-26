26.01.2017 13:48:32

Trump, Obama'nın 'Filistin yardım fonunu' kesecek mi?

ABD Başkanı Trump’ın, Obama’nın görevinin son saatlerinde Filistin için serbest bıraktığı 221 milyon dolarlık yardım fonunu vermeyeceği iddia ediliyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in haberine göre Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump'a devretmeden saatler önce Filistin yönetimi için 221 milyon dolarlık yardımı serbest bırakmıştı.



Ancak Obama'nın bu hamlesinin Trump tarafından iptal eidleceği konuşuluyor.



İSRAİL'İN İDDİASI

Times of Israel'in üst düzey bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı arayarak söz konusu fonun ‘yakın zamanda ulaştırılmasını beklememelerini' iletti.



FON ASKIYA ALINDI

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın ‘ödeme için ek incelemeler yapılacağı ve konuyla ilgili görevdeki ABD başkanıyla uyum sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını' belirttiği salı günü söz konusu fonun askıya alındığının bildirildiği de kaydedildi.

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