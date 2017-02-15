15.02.2017 20:52:42

Trump, Netanyahu'ya 'yerleşim yeri' uyarısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından iki devletli çözüm vurgusu yaptı ve "Netanyahu'dan yerleşim birimleri konusunun bir süreliğine durdurulmasını istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından liderlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Trump, daha önce telefon görüşmeleri yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez yüz yüze görüşme için bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Yapılaan ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyordu.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında, Trump ve Netanyahu basından gelen soruları yanıtladı.

BİR SÜRELİĞİNE DURDURUN

İsrail parlamentosu tarafından kabul edilen Batı Şeria'daki 4 bine yakın yerleşim yerini yasallaştırma girişimine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Netanyahu'dan yerleşim birimleri konusunun bir süreliğine durdurulmasını istiyoruz" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump şunları söyledi:



"İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona uyarım. İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim."



Trump ayrıca, İsrail'in 'anlaşma istediğini göstermek amacıyla' esneklik göstermesi gerektiğini söyledi.

KUDÜS'TEN GERİ ADIM YOK

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını 'çok istediğini' ve konuyla ilgilendiğini de açıkladı.

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