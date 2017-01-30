30.01.2017 17:29:05

Trump mağdurlarına THY desteği

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye göçmen girişlerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarıyı imzalamasının ardından Atatürk Havalimanında uçağa alınmayan yedi ülke vatandaşlarının biletlerini THY ücretsiz değiştirecek.

Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan uygulama nedeniyle ABD'ye girişlerine izin verilmeyen Sudan, Suriye, Irak, İran, Yemen, Somali ve Libya vatandaşları uçaklara alınmadı. ABD'de uçaklarına alınmayan yolcuların mağdur olmaması için Türk Hava Yolları bu ülke vatandaşlarının biletleri için yolcuların isteğine göre ya para ya da bilet değişikliği yapacağını duyurdu.

THY'nın yaptığı açıklama şöyle:

"ABD'nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcularımızın bilet değişiklikleri ücretsiz yapılmaktadır. İade isteyen yolcularımıza da ödedikleri ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmektedir."

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