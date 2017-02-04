04.02.2017 20:45:36

Trump koltuğa oturduğundan beri İsrail 8 bin konuta onay verdi

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri Netanyahu hükümeti 8 bin konut inşasına onay verdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin İsrail medyasından derlediği rakamlara göre Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri Netanyahu hükümeti 8 bin konut inşaasına onay verdi.



İsrail 2 Şubat'ta Batı Yaka'da 2086 konutun daha yapılmasına onay vermişti.



İsrail'in Kanal 2 televizyonu, İmar ve İskân Bakanı Yoav Galant'ın Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile koordineli bir şekilde hareket ederek yeni konut inşalarını onyaladığını belirtmişti.



Böylece daha önce 6 bin konutun inşaatına onay veren işgal hükümetinin, Trump'ın iktidara gelmesiyle Batı Yaka ve Kudüs'te yapılması için onayladığı konut sayısı 8 bini çıkmış oldu.



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