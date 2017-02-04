Trump koltuğa oturduğundan beri İsrail 8 bin konuta onay verdi

Filistin Enformasyon Merkezi'nin İsrail medyasından derlediği rakamlara göre Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri Netanyahu hükümeti 8 bin konut inşaasına onay verdi.
İsrail 2 Şubat'ta Batı Yaka'da 2086 konutun daha yapılmasına onay vermişti.
İsrail'in Kanal 2 televizyonu, İmar ve İskân Bakanı Yoav Galant'ın Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile koordineli bir şekilde hareket ederek yeni konut inşalarını onyaladığını belirtmişti.
Böylece daha önce 6 bin konutun inşaatına onay veren işgal hükümetinin, Trump'ın iktidara gelmesiyle Batı Yaka ve Kudüs'te yapılması için onayladığı konut sayısı 8 bini çıkmış oldu.
(HABERE GİTMEK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ)