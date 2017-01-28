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Trump kabinesindeki 'Yahudiler'
28.01.2017 23:17:56

Trump kabinesindeki 'Yahudiler'

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi “Trup İdaresinde Yer Alacak Üst Düz Yahudileri Tanı” başlıklı bir haber yayınladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Türkçe'ye aktardığı haberde, Amerika'da yaşayan Yahudilerin sadece % 24'lük bir kesiminin Turmp'a oy veridği aktarılıyor ve45. Başkanın kabinesinde olması beklenen "Yahudiler" sıralanıyor.

İşte o liste:

JARED KUSHNER: 36 yaşında olan Kushner, Trump'ın damadı. Trump'ın seçim kampanyası sürecinde en büyük destekçisi olan Kushner, Trump ile Siyonist lobilerin arasındaki ilişkileri tesis eden isim olarak ön plana çıkmıştı. Trump'ın danışmanı olması beklenen Kushner'in Ortadoğu, İsrail, serbest ticaret ve özel şirketlere bakması bekleniyor.

DAVİD FRİEDMAN: Uzunca bir süre Trump'a avukatlık yapan Friedman, ABD'nin İsrail büyükelçisi olarak görevlendirildi. Friedman'ın Amerika- İsrail ilişkilerinde kilit bir rol oynaması bekleniyor. İsrail'in Kudüs'te inşa ettiği işgal birimlerini desteklediğini her fırsatta dile getiren Friedman, iki devletli çözüme karşı olmasıyla da tanınıyor.

JASON GREENBLATT: 1980'li yıllarda Batı Şeria'daki Yahudi okulundan mezun olan Greenblatt daha sonra Batı Şeria'da silahlı kuvvetlerde görevde bulundu. Greenblatt'ın uluslararası görüşmelere, özellikle de Filistin-İsrail, Amerika-Küba görüşmeleri yanında Amerika'nın uluslararası ticaret antlaşmalarına bakması bekleniyor. Öte yandan daha önce işgal ordusuna yaptığı açıklamada Greenblatt, Trump'ın İsrail idaresine hiçbir çözümü dayatmayacağını, başkanın yerleşim birimlerini barışın önünde bir engel olarak görmediğini ifade etmişti.

STEPHEN MİLLER: 31 yaşındaki Miller'in Trump'a politikalar konusunda müsteşar olması bekleniyor. Miller, Trump'ın seçim kampanyasında Trump'ın konuşmalarının hazırlanmasında önemli rol oynamıştı.

STEVEN MNUCHİN: 54 yaşında olan Mnuchin'in Maliye Bakanı olması bekleniyor. Trump'la dostluğu 15 yıla dayanan Mnuchin seçimde Trump'un mali işler danışmanlığını yürütmüştü.

CARL ICAHN: 80 yaşındaki Siyonist iş adamının Trump'ın özel danışmanı olması bekleniyor.

GARY COHN: 56 yaşında olan Cohn, Beyaz Saray'da Ulusal Ekonomik Konseye başkalık ediyor.

Boris EPSHTEYN: Otuzlu yaşlarda olan Epshteyn'in Trump'ın özel yardımcısı, iletişim müdürü olması bekleniyor. New York'ta yatırım avukatlığı yapan söz konusu isim Trump'ın da avukatlığını yapmıştı.

DAVİD SHULKİN: Kongre tarafından kabul edilirse Eski Savaşçılar (Gaziler) Bakanı olarak görev alacak.

REED CORDİSH: Kırk yaşlarında olan Cordish, Trump'ın hükümetler nezdindeki girişimlerinden ve teknolojiden sorumlu yardımcısı olacak.

AVRAHM BERKOWİTZ: Trump'ın özel danışmanı ve Jared Kushner'in de asistanı olarak görev alması beklenen Berkowitz 27 yaşında.



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