SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Trump'ın yeni vize düzenlemesinde Irak'ın olmayacağı ileri sürüldü
01.03.2017 12:08:38

Trump'ın yeni vize düzenlemesinde Irak'ın olmayacağı ileri sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinde, ülkeye giriş yasağı getirilen 7 Müslüman ülke arasından Irak'ın çıkarılacağı ileri sürüldü.

Associated Press ajansına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen 4 Amerikalı yetkili, yeni vize düzenlemesinde 90 gün ABD'ye giriş yasağı getirilen 7 Müslüman ülke listesinden Irak'ın çıkarılacağını ve yeni yasağın 6 ülkeyi (İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen) kapsayacağını söyledi.

Yetkililer, yeni düzenlemede, Beyaz Saray'a DEAŞ ile mücadelede kilit rol oynayan Irak'a vize yasağı konusunu yeniden düşünmesi için çağrıda bulunan Pentagon'un ve ABD Dışişleri Bakanlığının baskılarının etkisi olduğunu ifade etti.

Mülteci programını 4 ay askıya alan ve Suriyelilere ikinci bir talimata kadar yasak getiren ilk kararnameden farklı olarak yeni düzenlemede yine mülteci programının bir süreliğine askıya alınacağı, öte yandan Suriyelilere diğer ülkelerden gelen mültecilerle aynı muamelenin yapılacağını savunuldu.

Ayrıca yeni düzenlemede, ülkeye giriş yapan mülteciler arasında Hristiyanlara öncelik veren hükmün kaldırılmasının beklendiği, böylece muhtemel hukuki bir engelin en başta aşılmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu arada, bugün Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberde de, yeni vize düzenlemesinin sadece bundan sonraki vize başvurularını etkileyecek şekilde yapılandırıldığı iddia edilmişti.

Haberde nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 90 gün ABD'ye giriş yasağı getiren 27 Ocak tarihli kararnameden farklı olarak yarın imzalanması beklenen düzenlemeden, kalıcı oturma iznine sahip Yeşil Kartlıların ve halihazırda elinde geçerli bir ABD vizesi olan kişilerin etkilenmeyeceği belirtilmişti.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına 3 ay süresince ABD kapılarını kapatan kararnamesi, ikinci bir talimata kadar Suriyeli mültecilerin kabulünü durduruyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.

Seattle kentinde görev yapan yargıç James Robart, 3 Şubat'ta hükümetin vize yasağının ülke genelinde askıya alınmasına hükmetmiş, Trump yönetiminin temyiz mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti.



    YORUM YAZ
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
İstanbul’dan sis manzaraları
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
İşte halkı en silahlı ülkeler
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
ABD'den Rusya ve Çin'e sert tepki
30 tasarı Meclis'te kabul edildi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Trump’tan Obama’ya suçlama
Rusya ve Çin Esed kararını veto etti!
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Hürriyet’ten ‘Karargah rahatsız’ açıklaması
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatıyla vuruldu.
01.03.2017 11:55:10
Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltında
Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltında
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
01.03.2017 11:16:35
'Trabzonspor’un kupası iade edilecek'
'Trabzonspor’un kupası iade edilecek'
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, 'CAS-FIFA sonucu Trabzonspor’un hakları ve kupası iade edilecektir' dedi.
01.03.2017 11:14:44
Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile anlaşabileceği konuşuluyor.
01.03.2017 10:40:13
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
01.03.2017 10:37:05
İbadi: Suriye’de hava operasyonu için Esed'den izin aldık
İbadi: Suriye’de hava operasyonu için Esed'den izin aldık
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Esed'i aradıklarını ve Suriye’de hava operasyonu gerçekleştirmek için izin istediklerini açıkladı.
01.03.2017 10:28:59
Trump'ın yeni vize düzenlemesi mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek
Trump'ın yeni vize düzenlemesi mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek
Trump'ın yarın imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinin, ülkede kalıcı oturma iznine sahip olan Yeşil Kartlıları (Green Card) ve halihazırda geçerli Amerikan vizesi taşıyanları etkilemeyeceği bildirildi.
01.03.2017 10:13:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Fas, Afrika'ya açılıyor
Fas, Afrika'ya açılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları