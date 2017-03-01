01.03.2017 12:08:38

Trump'ın yeni vize düzenlemesinde Irak'ın olmayacağı ileri sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinde, ülkeye giriş yasağı getirilen 7 Müslüman ülke arasından Irak'ın çıkarılacağı ileri sürüldü.

Associated Press ajansına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen 4 Amerikalı yetkili, yeni vize düzenlemesinde 90 gün ABD'ye giriş yasağı getirilen 7 Müslüman ülke listesinden Irak'ın çıkarılacağını ve yeni yasağın 6 ülkeyi (İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen) kapsayacağını söyledi.

Yetkililer, yeni düzenlemede, Beyaz Saray'a DEAŞ ile mücadelede kilit rol oynayan Irak'a vize yasağı konusunu yeniden düşünmesi için çağrıda bulunan Pentagon'un ve ABD Dışişleri Bakanlığının baskılarının etkisi olduğunu ifade etti.

Mülteci programını 4 ay askıya alan ve Suriyelilere ikinci bir talimata kadar yasak getiren ilk kararnameden farklı olarak yeni düzenlemede yine mülteci programının bir süreliğine askıya alınacağı, öte yandan Suriyelilere diğer ülkelerden gelen mültecilerle aynı muamelenin yapılacağını savunuldu.

Ayrıca yeni düzenlemede, ülkeye giriş yapan mülteciler arasında Hristiyanlara öncelik veren hükmün kaldırılmasının beklendiği, böylece muhtemel hukuki bir engelin en başta aşılmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu arada, bugün Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberde de, yeni vize düzenlemesinin sadece bundan sonraki vize başvurularını etkileyecek şekilde yapılandırıldığı iddia edilmişti.

Haberde nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 90 gün ABD'ye giriş yasağı getiren 27 Ocak tarihli kararnameden farklı olarak yarın imzalanması beklenen düzenlemeden, kalıcı oturma iznine sahip Yeşil Kartlıların ve halihazırda elinde geçerli bir ABD vizesi olan kişilerin etkilenmeyeceği belirtilmişti.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına 3 ay süresince ABD kapılarını kapatan kararnamesi, ikinci bir talimata kadar Suriyeli mültecilerin kabulünü durduruyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.

Seattle kentinde görev yapan yargıç James Robart, 3 Şubat'ta hükümetin vize yasağının ülke genelinde askıya alınmasına hükmetmiş, Trump yönetiminin temyiz mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti.



