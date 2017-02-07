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Trump'ın yasağı doktorları da etkiledi
07.02.2017 15:28:16

Trump'ın yasağı doktorları da etkiledi

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararname ülkede görev yapan doktorları da etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getiren kararnamesinin amacının teröristlerin ülkeye girmesini engellemek olduğu söylense de, federal yargıç tarafından askıya alınan karar ABD'deki doktorların da seyahatine engel getirdi.

New York Times'ın haberine göre yabancı uyruklu doktorlar, ülkedeki sağlık alanında büyük önem taşıyor.

ABD'de mülteci doktorların çalışmasına yardım eden Dr. Patricia F. Walker, yabancı uyruklu hekimlerin Maine ve Iowa eyaletlerindeki küçük kasabaların doktorları olduğunu belirtti.

Walker, "Onlar, Harvard'dan mezun olanların gitmek istemediği yerlere gidiyorlar" dedi.

Haberde, ABD genelinde 15 binden fazla sayıda doktorun 7 Müslüman ülkenin vatandaşı olduğu belirtildi. 9 bin İran, yaklaşık 3 bin 500 Suriye ve bin 500'den fazla Irak vatandaşı doktor bu sayıya dahil.

Yabancı uyruklu mezunların büyük bir kısmının üst düzey enstitülerde çalıştığı ve akademik makaleler yayınladığı belirtildi.

Dr. Abdelghani el Rafei, "Buraya gelmek için çok çalışmam gerekti. Benimki gibi ülkelerden gelenlerin yalnızca en iyilerini alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Suriyeli doktor Naeem Moulki, "Ben de dahil herkes kötü insanları uzak tutmak istiyor. Ama bu en iyi yol değil. Ben gidersem, bu benim hastalarımı etkiler" dedi.

El Rafei ise ülkesine gidip ailesini görememesinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Tekrar Suriye'deymiş gibi hissediyorum. Orada, sanki yanlış bir şey yapmışsın gibi avlanmış hissediyorsun, öyle olmasa bile. Şimdi burada da aynısını hissediyorum." diye konuştu.



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