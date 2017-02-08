08.02.2017 17:09:53

Trump’ın yasağı Beyaz Kasklar'ı vurdu

Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren kararı, Suriye’deki sivil savunma teşkilatını konu alan Oscar adayı “Beyaz Kasklar” filmini vurdu. Filmin yapımcıları ve oyuncuların ödül törenine gelememe ihtimali var.

Kısa belgesel dalında Oscar'a aday gösterilen “Beyaz kasklar” filmi, Suriye'deki sivil savunma teşkilatını konu alıyor. Bu teşkilattaki gönüllüler, 6 yıldan beri iç savaşın sürdüğü Suriye'de kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Beyaz Kasklar teşkilatının kurucusu Raid Salah ve filmin bazı sahnelerini çeken genç bir gönüllünün Oscar ödül törenine katılması planlanıyordu. Ancak aralarında Suriye'nin de olduğu 7 ülkenin vatandaşına vize kısıtlaması getiren karar buna engel olabilir. Filmin kadrosunun Oscar'a katılamamasını bir kayıp olarak nitelendiren filmin Yönetmeni Orlando vin Einsiedel, gönüllülerin törene gelememesinin onların tanıtılmasına ve onurlandırılmasına engel olduğunu ifade etti ve "Özellikle bu aşamada yanlış anlaşılmaları ve etiketlenmeyi önlemek için Suriyelilerin ve Ortadoğu'dakilerin sesini duyurmak çok önemli" dedi.

Film Yapımcısı Joanna Natasegara ise şunları söyledi:

“Bu yasak kararı bizi doğrudan etkiledi. Vizelerle ilgili durum ve sözde Müslümanlara yönelik yasaklar olarak tanınan uygulamayı (Oscar'a) bizimle getirmeyi planladığımızı iki misafirimizi etkiledi. Çekimi yapan genç Beyaz Kasklar gönüllüsü Halid Hatip bizimle olmayı planlıyordu. Beyaz kasklar Başkanı Raid Saleh'in de bizimle olması gerekiyordu. Bu aşamada onların gelip gelemeyecekleri belli değil. Bu nedenle onlar burada olamazlarsa, dünyaya mesajlarının iletilemesinden ve baskı altında olmalarından endişe ediyoruz"

Vize yasağı kararı, ABD'de bölünmeye neden oldu. Trump, bu kararın ülkenin güvenliği için önemli olduğunu savunuyor. Kararı eleştirenler ise bunun Müslümanlara karşı ayrımcılık olarak nitelendiriyor.

Yabacı film dalında Oscar'a aday gösterilen “The Salesman” filminin İranlı Yönetmeni Asghar Farhadi ve oyuncusu Taraneh Alidoosti, Trump'ın kararını protesto etmek amacıyla Oscar törenini boykot edeceklerini açıklamıştı.

Trump'ın önceki hafta imzaladığı kararname ile Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 90 günlüğüne vize yasağı getirilmiş, daha sonra federal bir yargıç ülke çapında kararın uygulamasını durdursa Adalet Bakanlığının temyiz mahkemesine başvurmasıyla yasakla ilgili son kararın yargının elinde kaldı. İncelemelerini sürdüren mahkeme, bu konudaki kararını henüz açıklamadı.

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