SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Trump’ın ülkeye girişi yasaklansın kampanyasına 1 milyon imza
31.01.2017 00:01:05

Trump’ın ülkeye girişi yasaklansın kampanyasına 1 milyon imza

İngiltere'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye gelmemesi için başlatılan imza kampanyasına 1 milyon kişi imza attı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Birleşiş Krallık'ta Donald Trump'ın ülkeye resmi ziyarette bulunmasının yasaklanması talebiyle imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasında “Donald Trump ülkeye ABD Başkanı olarak kendi imkanlarıyla gelebilir. Ancak Majesteleri Kraliçe'ye sıkıntı yaratacağı için resmi devlet ziyaretinde bulunmamalıdır” deniliyor.

İngiltere'de, Trump'ın bu yıl içinde yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesini isteyen bir dilekçeye üç gün içinde 1 milyonu aşkın imza atıldı. Bir dilekçenin parlamento gündemine alınması için 100 bin imzalı olması yetiyor.

İşçi Partisi lideri Corbyn destek istedi

İmza kampanyası, Trump'ın seçimleri kasım ayında kazanmasının ardından başlatılmıştı. Ancak Washington'ın cuma günü 7 Müslüman ülkeye ülkeye geçici giriş yasağı koymasının ardından kampanyaya ilgi çok büyük oranda arttı.

Bunda kuşkusuz muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in kampanyaya Twitter üzerinden destek istemesinin etkisi de bulunuyor. Corbyn, yayımladığı mesajda “Başbakan Theresa May (Trump'ın) resmi ziyaretini erteleyip Trump'ın eylemlerini açıkça kınamazsa, Britanya halkını hüsrana uğratır” dedikten sonra, “Katılıyorsanız imzalayın” yazarak imza kampanyasını paylaşmıştı. ​Corbyn'in kampanyayı paylaşmasıyla birlikte imzalarda büyük artış kaydedilerek, bir saat içerisinde konunun meclis gündemine girip tartışılması için gereken sayıya ulaştı.

Corbyn: Trump'ın ülkeye girişi yasaklansın

Öte yandan ITV1 televizyonuna konuşan İşçi Partisi lideri Corbyn, ABD Başkanı Trump'ın ülkeye girişini yasaklama çağrısında bulundu. Corbyn, Başbakan Theresa May'in Trump'a yönelik olumlu tavrını da eleştirdi.

İngiliz başbakan Trump'ı kabul etmek istiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofsinden yapılan açıklamada, Trump'ın İngiltere'ye planladığı resmi ziyaretin gerçekleşeceğini kaydetti. Başbakanlık, BBC'nin konuyla ilgili sorularına “Amerika çok önemli bir müttefik. Uzun vadeli düşünmek zorundayız” diye yanıt verdi.

Parlamentodaki üçüncü parti olan Liberal Demokrat Parti'nin lideri Tim Farron da Trump'ın ziyaretinin iptali çağrısını destekledi ve “Başkan Trump'ın Britanya'ya ziyareti bu utanç verici yasak kalkana kadar ertelenmelidir. Yoksa Theresa May, Kraliçe'yi İngiliz vatandaşlarını inançları yüzünden ülkesine almayan bir adamı misafir etmek gibi zor bir durumda bırakmış olacak” diye konuştu.

İskoçya'da hükümette olan İskoç Ulusal Partisi dışişleri sözcüsü Alex Salmond da ziyaretin “kötü bir fikir” olduğunu söyledi.

Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan da, yasaklar kaldırılmadıkça ziyaretin yapılmaması gerektiğini söyledi ve “Bu konuda görüşüm gayet net. Bu zalimce, utanç verici bir yasak ve bu yasak kaldırılmadıkça Başkan Trump'ın önüne kırmızı halı sermemeliyiz” diye ekledi.

Protestolar İngiltere'ye sıçradı
ABD'de hafta sonu boyunca devam eden Müslüman ülke vatandaşlarını ve Trump'ın politikasını protesto eden eylemler Birleşik Krallık'a da sıçradı. Birçok kentte insanlar #Nobannowall (yasağa hayır, duvara hayır) sloganıyla sokağa çıktı.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Mardin'de patlayıcı ele geçirildi
Mardin'de patlayıcı ele geçirildi
Mardin'de düzenlenen operasyonda bin 850 kilogram patlayıcının ele geçirildiği belirtildi...
31.01.2017 00:17:53
İstanbul'da 2 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 2 ilçede elektrik kesintisi
Sarıyer ve Küçükçekmece'de bazı bölgelere, 2 Şubat Perşembe günü elektrik verilemeyecek.
30.01.2017 22:04:37
Beşiktaş fark attı
Beşiktaş fark attı
Spor Toto Süper Lİg'in 19. hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor'u 5-1 yendi...
30.01.2017 21:55:02
'Türkiye ve İngiltere beyin gücünü birleştiriyor'
'Türkiye ve İngiltere beyin gücünü birleştiriyor'
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiltere ile Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’nde beyin güçlerini bir araya getireceklerini bildirdi.
30.01.2017 20:43:34
Hastanede korkutan yangın
Hastanede korkutan yangın
Tokat Devlet Hastanesi polikliniklerinin bulunduğu binanın alt katında diyaliz malzemeleri deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
30.01.2017 20:14:30
Isıya duyarlı yapay deri geliştirildi
Isıya duyarlı yapay deri geliştirildi
ABD'deki California Teknoloji Enstitüsünden (Caltech) bilim adamları, sıcaklık değişimlerini hissedebilen yapay deri üretti.
30.01.2017 19:54:09
28 askere tutuklama talebi
28 askere tutuklama talebi
FETÖ soruşturmasında 28 ByLock'çu asker hakkında tutuklama talebi istendi.
30.01.2017 19:18:54
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek
Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek
CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri
CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri
HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz
HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları