12.07.2017 15:11:07

Trump'ın oğlu Rus avukat ile yaptığı yazışmaları paylaştı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. , Rus avukat ile yaptığı görüşmeleri Twitter'dan yayınladı. Yazışmalarda, Clinton hakkındaki suçlayıcı bilgileri memnuniyetle karşıladığı görülen Trump Jr. , görüşmeyi babasına anlatmadığını söyledi. Başkan Trump ise oğlunun bu hareketini 'şeffaflık' olara nitelendirdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



New York Times gazetesi, Trump Jr'ın Rus hükümetiyle bağlantıları olan bir hukukçuyla buluşmayı kabul ettiğini yazmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin ve Beyaz Saray politik müdahale iddialarını reddetti. Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Kongre bir süredir Rusya'nın geçtiğimiz yıl yapılan ABR başkanlık seçimlerine olası müdahalesini araştırıyor.

RUS AVUKAT'TAN AÇIKLAMA



Rus avukat Natalia Veselnitskaya'dan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Rus avukat Veselnitskaya, Clinton hakkında hiçbir zaman zarar verici bir bilgi sahibi olmadığını ve Rus hükümeti ile çalışmadığını söyledi.



OĞUL TRUMP YAZIŞMALARI YAYINLADI



ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Kremlin bağlantısı olan Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü iddialarına konu olan e-posta yazışmalarını yayınladı.

ÖNCELİKLİ NOT

Trump Jr. yazışmalar ile birlikte paylaştığı mesajında şunları paylaştı:

"Tamamen şeffaf olabilmek için Rob Goldstone ile 9 Haziran 2016'daki toplantı ile alakalı olan bütün yazışmalarımızı yayınlıyorum. Emin'in bir istekte bulunduğunu bahseden ilk mail 2103'ten beri tanıdığım Rob'dan 3 Haziran 2016'da gelmişti. Emin ve babasının Moskova'da çok saygın bir şirketleri var. Hillary Clinton hakkında sahip olduklarını söyledikleri bilginin siyasi muhalefet araştırması olduğunu düşünmüştüm. Önce onlarla telefonda görüşmeyi düşündüm. Ama bu şekilde görüşme yapamadık. Bana avukatın New York'ta olacağını söyleyip, onunla görüşmek isteyip istemeyeceğimi sordular. Görüşme yapmaya karar verdim. Avukat kadın hükümet görevlisi olmadığını açıkça söyledi. Ve dediğimiz gibi, avukat kadının elinde bana verecek bir bilgi yoktu. Sadece evlat edinme yasası ve Magnitsy Yasası hakkında konuşmak istedi. Goldstone'un bugün basına da söylediği gibi, bu toplantı baştan sona bir saçmalıktı."

3 HAZİRAN 2016



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Emin (Goldstone tarafından tanıştırılan Rus popstar Emin Agalarov) aradı ve ilginç bir konuda sizinle iletişime geçmemi istedi. Rusya Kraliyet Savcısı bu sabah Aras'ın babasıyla görüştü. Toplantıda Trump'ın başkanlık kampanyasına yardım edecek ve Clinton'ı suçlayacak bazı belgeler vereceğini söyledi. Bu üst düzey ve hassas konulardaki belgeler Rusya ile ilişkileriniz ve babanız için çok faydalı olacaktır. Sizce bu bilgiyi nasıl ele alabiliriz. Ayrıca Emin ile bu konu hakkında doğrudan konuşabilir miyiz? Bu bilgiyi ayrıca Rhona aracılığıyla babanıza yollayabilirim, ancak ilk size göndermek istedim.”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Teşekkürler Rob, çok müteşekkirim. Şu an yoldayım fakat belki önce Emin ile konuşmalıyım. Biraz zamanımız var gibi gözüküyor, eğer dediğin gibiyse yazın sonuna doğru olması hoşuma gider. Gelecek hafta geri döndüğümde ilk işimiz telefonla görüşmek olsun mu?”



6 HAZİRAN 2016



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Hillary konusundaki bilgi ile ilgili Emin'le telefonda konuşmak için zaman bulunca beni haberdar et. Bu konu ile ilgili zaman ayarlamak istiyorum. Sana ve ailene sevgiler”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Şimdi konuşabilir miyiz Rob?”



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Bekleyin ona ulaşayım. Hangi numarayı arayabilir?”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Cep telefonumdan”



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Şu anda Moskova'da sahnede. 20 dakika içinde işi bitince sizi arayacak”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Yardımın için teşekkürler Rob”



7 HAZİRAN 2016



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Umarım her şey yolundadır. Emin bana Perşembe günü Moskova'dan uçağa binecek olan Rus hükümetinin bir avukatı ile sizin aranızda görüşme ayarlamamı istedi. Görüşmeden haberinizin olduğunu sanıyorum. Perşembe günü saat 3 veya daha sonrası sizin için uygun mudur? Görüşmenin sizin ofisinizde olacağını düşünüyorum”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Sizin ofiste saat 3'e buluşmaya ne dersin? Görüşmeyi ayarladığın için teşekkür ederim Rob”



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Harika. Ben toplantıya katılmayacağım. Fakat saat 3'te onları getirip size takdim edeceğim. Güvenlik için toplantıya katılacak kişilerin isimlerini size daha sonra bildireceğim”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Çok güzel. Toplantıda Paıl Manafort (Trump'ın kampanya müdürü), Jared Kusher (Trump Jr'ın kız kardeşinin kocası ve Beyaz Saray Danışmanı) ve ben olacağım. Adres 725 Fifth Ave 25th kat”



8 HAZİRAN 2016



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Günaydın. Yarın Rus avukat saat 3'e kadar adliyede olacağı için toplantıyı saat 4'e kaydırmamız mümkün mü. Bana şimdi haber verdiler”



Trump Jr'dan Goldstone'a: “Evet Rob. Olabilir. Tabii bugün saat 3'te yapmayı da düşünebilirler. Lütfen bana haber verin, her ikisi de bana uyar”



Goldstone'dan Trump Jr'a: “Rus avukatın uçağı yeni iniş yaptı. Bugün müsait olamazlar. Yarın saat 4 onlar uygun”



YAZIŞMALARI DAMADA ve KAMPANYA YÖNETİCİSİNE DE GÖNDERİYOR



Mesajların aynı zamanda başkan Trump'ın damadı Jared Kushner ve o zamanki kampanya sorumlusu Paul J. Manafort'a da iletildiği dikkat çekiyor.



Trump Jr'dan Manafort ve Kushner'a: “Yarınki toplandı saat 4'e ertelendi ve benim ofisimde yapılacak”

ASSANGE'DAN TAVSİYE

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ise kendisinin Trump Jr.'a belgeleri yayınlaması tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Assange "Trump Jr ile neden e-postalarını yayınlaması (yani bizimle) gerektiği konusunda sabah iletişim kurdum. 2 saat sonra kendisi yayınladı" ifadelerini kullandı.

Contacted Trump Jr this morning on why he should publish his emails (i.e with us). Two hours later, does it himself: https://t.co/FzCttGSyr6

— Julian Assange (@JulianAssange) 11 Temmuz 2017



BAŞKAN TRUMP'TAN TEBRİK



ABD Başkanı Donald Trump, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara Twitter'dan elektronik yazışmalarını paylaşarak yanıt veren oğlunu tebrik etti. Trump, 'Oğlum Donald dün gece iyi iş çıkardı. Açık, şeffaf ve masumdu. Bu siyasi tarihteki en büyük cadı avı. Üzücü" ifadelerini kullandı.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Temmuz 2017