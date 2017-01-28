28.01.2017 20:11:54

Trump'ın Kudüs çıkışı nereye dayanıyor?

ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, şehri İsrail'in başkentiymiş gibi kabul etme çabası nereye dayanıyor?

TİMETURK | HABER MERkEZİ

Trump'ın seçim kampanyası sırasında ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdi.

Trump koltuğa oturduktan hemen sonra Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ile ilgili yaptığı açıklamada “ABD'li hükümet yetkilileriyle görüşüyorum. Niyetlerinde oldukça ciddiler. Artık Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşasının daha da hızlanacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Bu konuyu tartışmanın henüz daha ilk aşamalarınızdayız” dedi.

Başta Hamas olmak üzere, El Fetih yönetimi, Türkiye ve BM'den tepkiler geldi.

Peki Trump bu çıkışını neye dayandırıyor?

"KUDÜS BÜYÜKELÇİLİK YASASI"

Yeni Şafak'ın haberine göre Turmp'a bu yetkiyi 1995'te kabul edilen Kudüs Büyükelçilik Yasası veriyor.

İÇERİĞİ NE?

Yasaya göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması öngörülüyor.

ERTELENİYORDU

Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir “ulusal güvenlik” gerekçesiyle erteleniyordu.

CUMHURİYETÇİLER HEP AYNI GÖRÜŞTEYDİ

Trump'ın da içerisinde bulunduğu Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.

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