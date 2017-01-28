28.01.2017 19:51:51

Trump'ın kararnamesi sebebiyle Iraklı bir aile yolda kaldı

Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesinin ardından, Iraklı bir ailenin Mısır'ın başkenti Kahire'den New York'a gitmesine engel olunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesinin ardından, Iraklı bir ailenin Mısır'ın başkenti Kahire'den New York'a gitmesine engel olunduğu bildirildi.

AA'nın Kahire Uluslararası Havaalanı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD vizesi bulunan 4 kişilik Iraklı aile, New York'a gitmek üzere işlemlerini gerçekleştirmek için evraklarını teslim ettiği sırada, New York'taki Kennedy Havaalanı'ndaki yetkililer, ülkeye girişleri yasak olduğu gerekçesiyle Mısır tarafından Iraklı ailenin uçuşunun yasaklanmasını istedi. Iraklı ailenin ülkeye girişinin neden yasaklandığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Güvenlik kaynakları ise Mısır-ABD arasında uygulanan prosedür gereği, Mısır'dan New York'a gidecek yolcuların isimlerinin, gerekli güvenlik araştırmasının yapılması için ABD'ye gönderildiğini kaydetti.



SÖZ KONUSU KARARNAME

Başkan Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

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