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Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
10.02.2017 23:38:20

Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi

FED'in Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Tarullo'nun istifası, Trump'ın regülasyonların gevşetilmesine yönelik adımından bir hafta sonra geldi

ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Tarullo'nun görevinden istifa ettiği bildirildi. Fed'in finansal düzenlemelerden sorumlu en üst düzey yöneticisi Tarullo'nun istifası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilgili regülasyonları gevşetmeye yönelik Başkanlık kararnamesinden bir hafta sonra gerçekleşti.

FED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Daniel Tarullo, Ocak 2009'dan bu yana sürdürdüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden 5 Nisan'da ayrılmak üzere istifa etti.

Tarullo, Fed'in Denetim ve Regülasyon Komitesi Başkanı olarak, 2008 finansal krizinin ardından Amerikan finans sistemini sağlamlaştırmak için hayata geçirilen Dodd Frank Wall Street Reformu'nun hazırlanmasına liderlik etmişti.

Görev süresi Ocak 2022'de dolacak Tarullo'nun istifası, ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki finansal regülasyonların gevşetilmesine yönelik adımından bir hafta sonra geldi.

Trump, 2010 yılında uygulamaya konulan Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun büyük oranda iptal edilmesi için 3 Ocak'ta Başkanlık kararnamesi çıkarmıştı.

"Tarullo'yu özleyeceğiz"

Fed Başkanı Janet Yellen, konuyla ilgili açıklamasında, Tarullo'nun Amerikan finansal sisteminin güvenliği için gerekli regülasyonların hazırlanmasına ve Fed'e büyük katkı sağladığını belirterek, "Meslektaşlarım ve ben, Tarullo'nun derin uzmanlığını, kusursuz muhakeme gücünü, bilge öngörülerini ve stratejik danışmanlığını gerçekten özleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Fed'de boş koltuk sayısı 3'e yükselecek

Tarullo'nun Fed'den istifasının ardından kuruluşun yönetim kurulundaki boş koltuk sayısı 3'e çıkacak. Bankanın normal şartlarda 7 üyeye sahip olması gereken yönetim kurulu, son birkaç yıldır 5 üyeyle faaliyet gösteriyordu.

Bankanın yönetim kurulu üyelerinin ABD Başkanı tarafından aday gösterildikten sonra Senato'da onaylanması gerekiyor.

Trump'ın nisanda 3'e çıkacak boşluğu doldurmak için seçeceği isimler, yönetim kurulu üyelerinin, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkına sahip olması nedeniyle kritik önem taşıyor.

Fed Yönetim Kurulu'nun mevcut üyeleri, Janet Yellen, Stanley Fischer, Jerome Powell, Lael Brainard ve Daniel Tarullo, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından seçilmişti.



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