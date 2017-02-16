16.02.2017 03:14:14

Trump'ın kabinesinde yeni fire

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder'in gelen eleştiriler üzerine adaylıktan çekildiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; ABD Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekildi. Puzder, Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in istifasının ardından Trump'ın kabinesindeki 'ikinci fire' oldu.

Hardee's ve Carl's Jr adlı restoran zincirlerinin İcra Kurulu Başkanı (CEO) Puzder, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Puzder, Trump'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür ettiği açıklamasında, "Ailemle yaptığım dikkatli değerlendirme ve görüşmeler sonucunda Çalışma Bakanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD basınında çıkan haberler ise, Demokratların topyekun karşı çıktığı Puzder'ın adaylıkta çekilmesine bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de muhalefete katılmasının neden olduğu belirtildi.

ŞİDDET İDDİALARI

Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanı sıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları etkili oldu. Puzder'ın eski eşi Lisa Fierstein'ın maruz kaldığı aile içi şiddeti, kimliğini gizleyerek ABD'li televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e anlattığı 1990 tarihli videolar, hafta içinde ABD Senatosuna gönderilmişti. Puzder ve Fierstein'in olaylı evlilikleri 1987 yılında sona ermişti.

Yeni yönetimdeki ilk fire, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar nedeniyle istifa etmesiyle meydana gelmişti.

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