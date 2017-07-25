25.07.2017 22:45:43

Trump'ın iddiasına Ukrayna'dan cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiasını Ukrayna yalanladı.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiasını Ukrayna yalanladı.

Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Ukrayna'nın ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekleyerek, Trump'ın seçim kampanyasını sabote etme girişiminde bulunduğunu öne süren Trump, konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

'ABD MİNNETTAR'

Bunun üzerine Ukrayna ABD Büyükelçiliği, “Ukrayna hükümeti ABD'de 2016 seçimlerinde hiçbir adayı desteklemedi. Ukrayna, ABD'nin iki partisiyle verdiği desteğinden dolayı minnettar” açıklamasını yaptı.