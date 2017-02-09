10.02.2017 01:44:40

Trump'ın 'güvenli bölgesi'

'Trump’ın zihnindeki güvenli bölge, Irak’ta ilan edilenden farklı olacak gibi...'

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi (9 Şubat) dünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dair bilgi verdi.



Selvi, görüşmede güvenli bölgenin de gündeme geldiğini söyledi.



İşte yazısının ilgili bölümü:



"TRUMP SICAK BAKIYOR AMA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde durduğu ağırlıklı noktalardan birini ise DAEŞ'le mücadele konusu oluşturuyor. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinden etkileniyor, sorular sorarak ayrıntılı bilgi almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri savunduğu Suriye'de güvenli bölge oluşturulması önerisine Trump da sıcak bakıyor. Görüşmede bu konu da gündeme geliyor. Ancak Trump'ın zihnindeki güvenli bölgenin geçmişte Irak'ta ilan edilenden farklı olduğu anlaşılıyor.



IRAK'TA NASILDI?

Hatırlarsanız ABD, Irak'ta Kürtlerin yaşadığı 36'ncı paralelin üstü ile Şiilerin bulunduğu 32'nci paralelin altını uçuşa yasak bölge ilan etmişti. Suriye'de ise daha çok bizim, Suriye sınırlarının içinde oluşturduğu terörden arındırılmış bölgeye benzer bir düşünce olduğu anlaşılıyor.



PYD KONUSU İÇİN POMPEO'YU GÖDNERİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerablus ve El Bab'da DAEŞ'e karşı verilen başarılı mücadeleyi aktarıp, El Bab ve Rakka'da birlikte mücadele edilebileceği teklifini yineliyor. DAEŞ'le mücadele ve PYD-YPG konusu gündeme gelince Trump, “CIA Başkanı'nı gönderiyorum, onunla detaylı olarak konuşun” diyor.



"TÜRKİYE'YE YAKIN"



Aynı gazetenin yazarlarından Fikret Bila da (9 Şubat) köşe yazısında güvenli bölge konusunda telefon görüşmesi ile ilgili edindiği bilgileri şu sözlerle aktarıyor:



Obama'nın ısrarla karşı çıktığı bu görüşe Trump'ın sıcak baktığı biliniyor. Bu konuda Ankara'nın endişesi, ABD'nin Çekiç Güç marifetiyle Kuzey Irak'ta kurduğu gibi bir yapının Suriye'nin kuzeyinde de kurulmasıydı. Erdoğan-Trump görüşmesinden yansıyan ilk izlenime göre, yeni ABD yönetiminin güvenli bölgeler görüşü Türkiye'nin tezine yakın duruyor.





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