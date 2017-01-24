24.01.2017 03:49:28

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı ilk onayı aldı

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakan adayı Tillerson, Senato'dan ilk onayı aldı...

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson göreve başlamak için Senato'dan gereken ilk onayı aldı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oylamada, Tillerson'ın adaylığı 10'a karşı 11 oyla onaylandı. Komitede 11 Cumhuriyetçi, 10 Demokrat üye bulunuyor.

Enerji devi ExxonMobil'in eski Başkanı ve CEO'su Tillerson'ın yeni görevine başlaması için Senato'nun genel kurulundan da onay alması gerekiyor.

Tillerson'ın dışişleri bakanlığına adaylığını eleştirenler, ünlü işadamının kurumsal çıkarları ulusal çıkarların önüne koymasından duydukları kaygıları dile getirirken, bu adaylığı destekleyenler ise uluslararası alanda dünya devletleriyle şirketi adına birçok anlaşmaya imza atmış olmasından dolayı ABD dış politikasına da taze bir soluk kazandıracağını düşünüyor.

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