13.01.2017 02:38:51

Trump'ın CIA Direktörü adayı 'waterboarding'e karşı

Pompeo, mahkumlarda boğulma hissi uyandıran 'waterboarding' işkence yöntemini hiçbir şekilde uygulamayacağını söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü adayı Cumhuriyetçi Mike Pompeo, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde adaylığıyla ilgili gerçekleştirilen oturumda soruları yanıtladı.



"WATERBOARDİNG" OLMAYACAK

Pompeo bir dönem CIA'in "ileri sorgulama teknikleri" arasında yer alan ve mahkumlarda boğulma hissi meydana getiren "waterboarding" yönteminin hiçbir şekilde savunucusu olmayacağını söyledi.



YA TRUMP EMREDERSE?

Senatörlerin, "Trump'tan bile gelse yine de bu emre uymaz mısınız?" sorusuna "Kesinlikle hayır" cevabını veren Pompeo, Trump'tan bu yönde bir talep geleceğini de düşünmediğini kaydetti.



TRUMP TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ



Bu sözleriyle Pompeo, seçim kampanya döneminde "waterboarding" gibi yöntemlerin yeniden uygulanabileceğini söyleyen Trump'ın yaklaşımına zıt bir tablo çizmiş oldu.

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